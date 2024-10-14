بوريل: الأطراف جميعها ملزمة بضمان سلامة العاملين في الأمم المتحدة وأمنهم

أعرب الاتحاد الأوروبيّ عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير على طول الخط الأزرق.

وأدان، في بيان، الهجمات كلّها ضد بعثات الأمم المتحدة.

وأعرب الاتحاد الأوروبيّ عن قلقه البالغ بشكل خاص إزاء الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيليّ ضد اليونيفيل والتي أسفرت عن إصابة عدد من أفراد قوات حفظ السلام.

وقال: “تشكل مثل هذه الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة انتهاكًا خطيرًا للقانون الدوليّ وهي غير مقبولة على الإطلاق.”

وشدّد على وجوب أنّ تتوقف هذه الهجمات على الفور.

وقال إنَّ الأطراف جميعها ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين في الأمم المتحدة وأمنهم ومراكزها واحترام حرمة منشآت الأمم المتحدة.

وأضاف: “ننتظر على وجه السرعة تفسيرات وتحقيقات شاملة من السلطات الإسرائيلية في شأن الهجمات ضد قوات اليونيفيل التي تؤدي دورًا أساسيًا في استقرار جنوب لبنان.”

وحثّ جميع الأطراف على الوفاء الكامل بالتزاماتها بضمان سلامة العاملين في اليونيفيل وأمنهم في جميع الأوقات، والسماح لليونيفيل بمواصلة الاضطلاع بدورها.