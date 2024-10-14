فرنسا ترفض مطالبة نتنياهو لليونيفيل بالانسحاب من مواقعها في لبنان

رفضت فرنسا اليوم الاثنين مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بالانسحاب من مواقعها في لبنان.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية "حماية قوات حفظ السلام واجب على جميع الأطراف".