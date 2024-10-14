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لقاء "سيدة الجبل": كل من يعمل على عرقلة إنتخاب رئيس للبنان يخدم مصالح إسرائيل
أخبار لبنان
2024-10-14 | 08:13
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لقاء "سيدة الجبل": كل من يعمل على عرقلة إنتخاب رئيس للبنان يخدم مصالح إسرائيل
رأى لقاء "سيدة الجبل" ان "كل من يعمل على عرقلة إنتخاب رئيس للبنان يخدم مصالح إسرائيل كي تستمر باعتداءاتها على الوطن وحتى أخطر من ذلك... إلى حد تفكيكه".
واعتبر "إن كل يوم تأخير بانتخاب الرئيس وانتزاع وقف لإطلاق النار وحصرية السلاح في يد الدولة وفقا للدستور ووثيقة الوفاق الوطني وللقرارات الدولية 1559، 1680، 1701، وهذه ربما الفرصة الأخيرة لإستعادة سيادة لبنان فعلا منذ حوالي نصف قرن. والتأخير في اعتماد وتنفيذ هذا الحل هو بمثابة جريمة وانتحار بحق لبنان وخدمة يقدمها الجانب الايراني لاسرائيل".
ختم:" نطالب وبوضوح كامل بانتخاب رئيس للبنان ونذكر الجميع أن "مرتا مرتا انت منشغلة بأمور كثيرة والمطلوب واحد".
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