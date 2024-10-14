طوارىء الصحة: إليكم حصيلة يوم أمس جراء الاعتداءات الاسرائيلية

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان ان "غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية:



- جنوب لبنان: 3 شهداء و 48 جريحا

-النبطية: 29 جريحا

-البقاع: 5 جرحى

- بعلبك الهرمل: 2 جرحى



وهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 3 شهداء وإصابة 84 بجروح.



وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2309، والجرحى إلى 10782".