لقاء جمع ميقاتي بالملك الأردنيّ… جهود لوقف الحرب الإسرائيليّة على لبنان

أكّد الملك الأردنيّ عبدالله الثاني أنّ بلاده تبذل أقصى الجهود بالتنسيق مع الأشقاء العرب والدول الفاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وحذّر، خلال لقائه برئيسِ حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في عَمان، من توسّع العدوان الإسرائيليّ على لبنان، “الذي سيدفع المنطقة إلى حرب إقليمية ستكون كلفتها كبيرة على الجميع”.

وأعرب ميقاتي عن تقديره لوقوف الأردن إلى جانب لبنان، وسيما الجهود التي يبذلها لوقف العدوان الإسرائيليّ على لبنان.

وكان قد التقى ميقاتي بنظيره الاردنيّ وشدد الاخير على أهميةِ الالتزام بقرارِ مجلس الأمن رقم 1701.