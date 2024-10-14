حزب الله يعلن قصفه بالصواريخ مدينة صفد في شمال إسرائيل

أعلن حزب الله قصفه بالصواريخ مدينة صفد في شمال إسرائيل، بعد ساعات من استهدافه قاعدة بحرية وثكنة عسكرية في اسرائيل وغداة هجوم قاتل على قاعدة عسكرية في حيفا.



وأورد الحزب في بيان أنّ مقاتليه استهدفوا "مساء الاثنين مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية كبيرة"، وقال إنها جاءت "دفاعًا عن لبنان وشعبه ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".