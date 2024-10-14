#عاجل بطول 800 متر تحت الأرض: قوات جيش الدفاع تكشف وتداهم مقر قيادة تحت الأرض لقوة الرضوان في جنوب لبنان



🔸قوات اللواء 8 تقوم بتصفية العديد من المخربين في اشتباكات وجهًا لوجه، وتكتشف وسائل قتالية وتدمر البنى التحتية الإرهابية التابعة لمنظمة حزب الله فوق وتحت الأرض.



🔸تحت الأرض،… pic.twitter.com/Or77lQJrbX — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 14, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ الجيش الاسرائيليّ زعم أنّّه كشف مقر قيادة تحت الأرض لقوة الرضوان في جنوب لبنان يمتد بطول 800 متر.وقال عبر اكس: “قوات اللواء 8 تقوم بتصفية العديد من المخربين في اشتباكات وجهًا لوجه، وتكتشف وسائل قتالية وتدمر البنى التحتية التابعة لمنظمة حزب الله فوق وتحت الأرض.”وأضاف: “تحت الأرض، اكتشفت قوات اللواء مجمعًا تحت الأرض كان يستخدم كمقر قيادة لوحدة الرضوان حيث يقع المقر في قلب حي سكني ويمتد على طول 800 مترًا وتم العثور فيه على وسائل قتالية متعددة، بما في ذلك صواريخ متقدمة للمروحيات، قذائف صاروخية، دراجات نارية ومعدات للإقامة لفترات طويلة تشمل طعامًا ومطبخًا استخدمه المخربون وغرف إقامة.”واعتبر أنّ “كل هذه الوسائل كانت معدة لاستخدام قوات الرضوان في يوم تنفيذ خطة ما يسمى باحتلال الجليل”.