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لائحة تفصيلية بالمساعدات الموزعة على المستشفيات الحكومية والخاصة والجهات الاسعافية
أخبار لبنان
2024-10-14 | 14:13
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لائحة تفصيلية بالمساعدات الموزعة على المستشفيات الحكومية والخاصة والجهات الاسعافية
نشرت وزارة الصحة العامة لائحة تفصيلية بالمساعدات التي وزعتها على المستشفيات الحكومية والخاصة والجهات الاسعافية وذلك منذ بداية شهر أيلول 2024 حتى مساء الأحد 13 تشرين الأول 2024.
وأعلنت أنه سيتم نشر لائحة محدثة أسبوعيا بالهبات المقدمة، كما ستنشر في وقت لاحق جردة تفصيلية للدعم الذي تم تقديمه لمراكز الرعاية الصحية الأولية التي تقدم الخدمات لمراكز الإيواء وجردة َمماثلة للقطاع الإستشفائي والصحي والاسعافي منذ بداية العدوان الإسرائيلي.
يُذكر أن الوزارة تعتمد برنامجين ممكننين لتنظيم آلية المساعدات وتوزيعها هما Meditrack وLMS بما يحدد بدقة كمية المساعدات وحركة توزيعها وتسليمها.
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