زغبي لـ عشرين 30: نعمل بالتعاون مع النظمات الدولية والمساعدات لن تكفينا لأمد غير محدّد

أكد رئيس الصليب الاحمر اللبناني أنطوان زغبي أن "الصليب الأحمر يواكب كلّ المساعدات التي يتمّ ايصالها الى المناطق لنحمي الطواقم والصليب الأحمر يستعمل اشارته للحماية".وأوضح لبرنامج عشرين 30 عبر الـLBCI، أننا " نعمل مع المنظمات الدولية لنبقى واقعيين في العمل ونتمكّن بالرغم من هذا الوضع اكمال مهّمتنا"، معتبرا أن "هذه الحرب قاسية على الجميع وتقع على عاتق الصليب الأحمر مسؤولية حماية مجتمعه".وأشار زغبي أن "لا شك أنّه ليس هناك قدرة استيعابية لجميع الجرحى وتنظيم عملية متابعتهم"، معتبرا أن "المساعدات تكفينا اليوم ولكنها لن تكفينا الى أمد غير محدّد".وشدد في السياق، على أنه "على الناس أن تعرف أننّا في أزمة ويجب أن تخفف استهلاكها في هذا الواقع المرير".وأكد رئيس الصليب الاحمر أن "القطاع الصحي بكلّ مكوّناته صمد لأنّه كان هناك ادارة بالرغم من الشوائب و لبنان الطبي متجانس ولديه استقلالية وهذا طابع ايجابي".ورأى زغبي أنها "من المرات القلائل التي نشعر بهل كطاقم طبي بترابط حقيقي فوزارة الصحة كان لديها خطط استيباقية للحفاظ على أرضية معينة للحفاظ على كرامة الانسان من ناحية الرعاية الصحية".