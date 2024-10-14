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الحلبي لـ"عشرين 30": الدولة هي المسؤولة عن الأمن ومن واجب كل مدرسة تأمين التعليم الحضوريّ أو عن بعد

أخبار لبنان
2024-10-14 | 15:00
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الحلبي لـ&quot;عشرين 30&quot;: الدولة هي المسؤولة عن الأمن ومن واجب كل مدرسة تأمين التعليم الحضوريّ أو عن بعد
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الحلبي لـ"عشرين 30": الدولة هي المسؤولة عن الأمن ومن واجب كل مدرسة تأمين التعليم الحضوريّ أو عن بعد

اعتبر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أنه " كوزير تربية ليس مخوّلًا بالأمن والدولة هي المسؤولة عن الأمن"، وقال:" في زمن الحرب هذا أقول للأهل يمكنكم اللجوء الى خيار التعليم اونلاين".

وذكّر الحلبي، في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI،  أنّ "من واجب كل مدرسة تأمين التعليم الحضوريّ لمن يرغب والتعليم عن بُعد لمن لا بستطيع الحضور".

ورأى أن "المدارس الخاصة باستيفائها الأقساط المرتفعة يمكنها استخدامها لتأمين التعليم عن بُعد".

وأوضح وزير التربية أنه "في الوقت الذي طلب فيه بعض المدارس الخاصة تأمين التعليم الحضوري اشترطنا موافقة لجان الأهل لأنّ هناك عددا من ألاهالي الذي يفضلّون الاونلاين"، مشددا على أنه "من واجب كلّ مدرسة أن تؤمّن لهم خيار الاونلاين خصوصا للتلامذة الذين سافروا".

من جهة أخرى، كشف الحلبي أننا "بدأنا بإحصاء لمعرفة المواقع الجغرافية للتلاميذ والأساتذة في المدارس الرسمية والخاصة المقفلة ووضعنا بعض المراكز البديلة المجهّزة عن المدارس المتضررة وخصصنا مدارس لم ينزح إليها اللبنانيون كمدارس بديلة للتلامذة".

واشار إلى أن "شعار خطتنا هو إنقاذ العام الدراسيّ فالفجوات تُعالج لاحقًا عندما يتبيّن لنا عمقها".

وأوضح الحلبي أن "خطّة وزارة التربية التي سنبدأ بتطبيقها ليست مقتصرة فقط على التعليم الرسمي وستشمل طلاب المدارس الخاصة المقفلة".

وأكد أنه "لدينا آلية مالية بيننا وبين المانحين وهي برنامج معين متمثّلة بصندوق ائتماني بعهدة اليونيسيف وتمّ تحويل جزء من هذا الصندوق المرصود لمشاريع وزارة التربية في الأيام العادية لتنفيذ خطة الوزارة في الأزمة".

أما عن الجامعة اللبنانية، فقال وزير التربية:" أعطت الجامعة 19 مركزا لايواء النازحين وهناك الكثير من طلابها أي حوالي 35 ألف هم نازحون اليوم وسنعقد غدًا اجتماعًا مع المانحين لتأمين صمود القطاع".
 

أخبار لبنان

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