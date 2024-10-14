لاكروا: جنود حفظ السلام "سيبقون في كل مواقعهم" في لبنان

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا أن جنود حفظ السلام "سيبقون في كل مواقعهم" في لبنان رغم دعوات الإخلاء الإسرائيلية.



وأكد لاكروا "اتخذ القرار بأن اليونيفيل ستبقى راهنا في كل مواقعها رغم الدعوات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي لإخلاء المواقع القريبة من الخط الأزرق" الفاصل بين لبنان وإسرائيل.