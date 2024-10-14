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مجلس الأمن يدعو إلى احترام سلامة وأمن اليونيفيل: للتنفيذ الكامل للقرار 1701
أخبار لبنان
2024-10-14 | 17:24
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مجلس الأمن يدعو إلى احترام سلامة وأمن اليونيفيل: للتنفيذ الكامل للقرار 1701
أعرب مجلس الأمن الدولي عن "قلق بالغ" بعد إصابة جنود حفظ سلام في لبنان.
وحثّ مجلس الامن الدولي في بيان جميع الأطراف على احترام سلامة وأمن قوات حفظ السلام (اليونيفيل) ومقارها، داعيا جميع الأطراف في لبنان إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
كما دعا للتنفيذ الكامل للقرار 1701، مقرا "بالحاجة لمزيد من التدابير العملية لتحقيق هذه النتيجة".
أخبار لبنان
الأمن
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