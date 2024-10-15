عيترون نعت 23 شهيدا سقطوا في الغارة الإسرائيلية على أيطو

نعت بلدة عيترون 23 شهيدا، سقطوا في الغارة الإسرائيلية أمس على بلدة ايطو - قضاء زغرتا.



والشهداء هم: احسين محمد حجازي، سناء عبدالكريم مرمر، علي حسين حجازي، جنى كامل قاسم، الطفلة إيلين علي حجازي، فؤاد حسين حجازي، عباس حسين حجازي، علاء حسين حجازي، الطفلة رقية حسين عيسى، سكنة علي حجازي، علي حسن حجازي، محمد حسن حجازي، عباس حسن حجازي، سريّة علي عواضة، ليلى حسين حجازي، مريم حسين حجازي، أمال محمد حجازي، أحلام علي مراد، دلال علي مراد، أحمد علي فقيه، منال ناجي حمد، سلمى محمد عبد المنعم ونجية محمود حمد.