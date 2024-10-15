رئيسة وزراء إيطاليا تطالب بضمانات لسلامة قوات بلادها في لبنان

طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بضمانات لسلامة القوات الإيطالية المنتشرة في لبنان.



وقالت ميلوني أمام مجلس الشيوخ قبل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 17 و18 تشرين الأول الحالي: "نعتقد أن موقف القوات الإسرائيلية غير مبرر على الإطلاق، بالإضافة إلى كونه انتهاكا صارخا" لقرار الأمم المتحدة بشأن إنهاء الأعمال القتالية بين "حزب الله" وإسرائيل.



وتنشر إيطاليا جنودا ضمن قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) وكذلك ضمن مهمة منفصلة تحمل اسم "البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان" التي تهدف إلى تدريب القوات المسلحة اللبنانية.