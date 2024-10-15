مفوضية حقوق الإنسان بعد الغارة على أيطو: لدينا مخاوف حقيقية فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنها تلقت تقارير تفيد بأن أغلب الضحايا الذين سقطوا في غارة إسرائيلية على مبنى بشمال لبنان كانوا من النساء والأطفال.



وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية بجنيف ردا على سؤال بشأن الغارة على بلدة أيطو أمس الاثنين: "ما نسمعه هو أن من بين القتلى 12 امرأة وطفلين".



وأضاف: "نعلم أن الضربة كانت على مبنى سكني من أربعة طوابق. ومع وضع هذه العوامل في الاعتبار، فإن لدينا مخاوف حقيقية فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، وقوانين الحرب، ومبادئ التمييز والنسبة والتناسب"، داعيا إلى إجراء تحقيق في الواقعة.

وطالبت الأمم المتحدة بتحقيق "مستقل ومعمق" حول الضربة الاسرائيلية على ما قال لورانس.