اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي: احتياجات النازحين في لبنان تزداد وتتطلب تمويلا إضافيا

أعلن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في بيان مشترك، أن الاحتياجات الإنسانية "آخذة في الازدياد" على وقع التصعيد الإسرائيلي في لبنان، مناشدين بحشد الجهود من أجل توفير "تمويل إضافي" للمساعدات الاغاثية.



وفي بيان مشترك، قالت المنظمتان: "بصفتنا وكالات إغاثة، نستعد لواقع أن الاحتياجات آخذة في الازدياد، وبينما نواصل تقديم المساعدة الفورية، من الملحّ حشد الدعم لتمكين الاستجابة الموسعة، فنحن بحاجة إلى تمويل إضافي، بدون شروط لتقديم المساعدة". وشددتا على أن "وقف إطلاق النار هو أمر مُلحّ".