قافلة مساعدات من 12 شاحنة وصلت إلى مرجعيون والقليعة

وصلت قافلة المساعدات المؤلّفة من 12 شاحنة اليوم إلى مرجعيون والقليعة، بعد أن كان قد أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار السبت الماضي قبيل إنطلاقه مع مجموعة من المساعدات نحو مرجعيون، أن هذه الشاحنات ستتوجّه جنوباً فور حصولها على التصريح الأمني للقيام بذلك.