خروج مستشفى المرتضى في بعلبك عن الخدمة... هذا ما قاله هشام فواز للـLBCI

أعلن رئيس دائرة المستشفيات في وزارة الصحة هشام فواز أن الاضرار كبيرة جدا في مستشفى المرتضى في بعلبك الذي تعرض لقصف اسرائيلي فجر اليوم.



وقال فواز في حديث للـLBCI: "وصول فرق الصيانة غير ممكن ونعمل على اعادة فتحه قريبا بالتعاون مع ادارته وهذا السيناريو أصبح معتادا وهو أمر خطير".