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المفتي دريان استقبل وفد "اللقاء الديموقراطي"... بلال عبد الله: نحن حرصاء على الطائف ونطالب بوقف النار

أخبار لبنان
2024-10-15 | 07:40
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المفتي دريان استقبل وفد &quot;اللقاء الديموقراطي&quot;... بلال عبد الله: نحن حرصاء على الطائف ونطالب بوقف النار
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المفتي دريان استقبل وفد "اللقاء الديموقراطي"... بلال عبد الله: نحن حرصاء على الطائف ونطالب بوقف النار

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من كتلة "اللقاء الديموقراطي".

وتحدث النائب بلال عبد الله باسم الوفد، قائلا: "بتكليف من وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط، تشرفنا بلقاء مفتي الجمهورية وكالعادة نأتي إلى هذه الدار لكي نحاول أن نجد مخارج للأزمة التي يعيشها لبنان، هذه الأزمة الوجودية في ظل عدوان إسرائيلي مستمر على شعبنا وأرضنا وأهلنا في كل لبنان، ووجدنا لدى المفتي دريان كل التفهم والحرص على دعم الجهود التي يقوم بها وليد جنبلاط، وجهود الرئيس نجيب ميقاتي، والرئيس نبيه بري، والحوار مع كل القوى السياسية، لتأمين تسوية داخلية، تحمي ما تبقَّى من لبنان إذا صح التعبير، وتحاول خرق الجدار الدبلوماسي، لوقف إطلاق النار". 
 
وأضاف: "واضح ما يطلبه منا المفتي دريان، يطلب تغليب لغة العقل والحوار والاعتدال والانفتاح، وتأمين كل التسهيلات لأهلنا النازحين في كل المناطق. والمفتي وجه تحيته لوليد جنبلاط، لما قام به في الجبل ومنطقة راشيا، وكان لنا نقاش حول القمة الروحية المزعم عقدها، ونعتقد أنها تشكل غطاء وطنيا وروحيا كبيرا لحث جميع اللبنانيين على الذهاب للتسوية، لأنه مازالت بعد الأصوات ترفع السقف على دم اللبنانيين في الوقت الحاضر، وعلى معاناة الناس، بينما نسعى نحن للملمة جراح الوطن، واستعادة كل مكوِّنات هذا البلد، وعدم استثمار الحرب الإسرائيلية المستمرة لتغيير معادلات داخلية، بل نحن حرصاء كما قلنا على الطائف، فهو دستور البلد، ونطالب أيضا بوقف إطلاق النار، وبالتسوية السياسية، التي إذا أتت قبل وقف إطلاق النار فهذا جيد جدا، ويجب حماية ما تبقى من مؤسسات دستورية، التي نحن في حاجة إليه جميعا، وهذه الروحية التي رأيناها عند سماحته، سننقلها لرئيس الحزب تيمور جنبلاط، الذي يشد على يديه لاستكمال هذه المساعي لحماية البلد، وهذه مهمتنا التاريخية ونحن متمسكون بها".
 

وسئل: هل تتوقع انتخاب رئيس في القريب العاجل؟ أجاب: "السؤال يجب أن يوجه لمن يرفع الصوت والسقف هنا أو هناك، وللأسف سمعنا في الآونة الأخيرة كلاما عن مواصفات، وانتقلنا من رئيس توافقي إلى رئيس مواصفات، وأعتقد أنه في الظرف الحالي قد تصعَّب الأمور، لذلك نتمنى على الجميع أن نذهب إلى تسوية".
 
وسئل: هل هناك تواصل مع اللجنة الخماسية؟، أجاب: "وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط يتواصلون مع كل القوى الخارجية، وكل الدول، واللجنة الخماسية بالتحديد، خصوصا السعودية منها والفرنسية، وهذا دور لن نوفِّر فيه جهدا لحماية لبنان، فذاك في سياق حرصنا على حماية هذا البلد".

أخبار لبنان

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اللقاء الديموقراطي

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