قاسم: لا يمكن أن نفصل لبنان عن فلسطين وانتقلنا من مرحلة الإسناد إلى الحرب..والحل بوقف اطلاق النار

أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان " إسرائيل ومن وراءها يقاتلون ويرتكبون المجازر ونحن في وضع يتطلب أن نتخذ موقفاً".



وقال في كلمة له "إسرائيل كيان غاصب محتل يشكل خطرًا حقيقيًا على المنطقة والعالم وهي تراهن على الإجرام الذي يرعب الآخرين والتبني المطلق من أميركا والزمن".



واضاف "طوفان الأقصى جاء بعد 75 عامًا من الاحتلال وهذا حقّ مشروع ولا يمكن أن نفصل لبنان عن فلسطين، ولبنان يقع ضمن المشروع التوسعي الإسرائيلي ونحن نساند الفلسطينيين لندفع الخطر عنهم ومنعًا لتوسع إسرائيل".



واعتبر اننا " أمام خطر شرق أوسط جديد على الطريقة الإسرائيلية الأميركية ونحن لم نتجاوب مع مشروع فصل لبنان عن غزة ومقاومتنا تستهدف رفض الاحتلال وتحرير الأرض وإذا لم نواجه إسرائيل فستصل إلى أهدافها".



أعلن انه هناك "ثلاثة أهداف لإسرائيل وهي ضرب القيادة والقدرة العسكرية لـ"حزب الله" وإنهاء وجود "حزب الله" وصياغة لبنان بطريقة يرضى عنها الإسرائيلي والأميركي".



وكشف اننا " انتقلنا من مرحلة الإسناد إلى الحرب والمواجهة مع إسرائيل منذ 17 أيلول مع هجوم البيجر".



وقال قاسم " أبشركم أننا من سيُمسك رسن العدو ويعيده إلى الحظيرة والجيش الإسرائيلي لن يستطيع تحقيق أي تقدم جنوبي لبنان وما أنجزته المقاومة في الميدان خلال أسبوعين كان أفضل مما كانت تتوقعه".



واضاف "منذ أسبوع لليوم قررنا معادلة جديدة واسمها "إيلام العدو" إذ إن الصواريخ تطاول حيفا وتل أبيب، بما أنّ العدوّ الإسرائيلي استهدف كلّ لبنان فلنا الحقّ باستهداف أيّ نقطة في كيانه سواء في الوسط أو الشمال أو الجنوب فلم يعد هناك نقاط ضمن أيّ معادلة".



ولفت الى ان المقاومة "ستركز على استهداف جيش العدو وأقول له الحل بوقف إطلاق النار أما إذا كانت إسرائيل لا تريد ذلك سنستمر في المواجهة".



واشار قاسم الى ان "حزب الله قوي رغم الضربات القاسية التي أصابته واستعدنا عافيتنا الميدانية وقدراتنا ولا يوجد مركز شاغر في الحزب حاليًا وقريبًا سنختار أمينًا عامًا جديدًا، والالتفاف الوطني اللبناني مع المقاومة أساسي وحزب الله باق رغم كارهيه".

