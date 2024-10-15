ميقاتي: مستعدون لتعزيز عديد الجيش في الجنوب ونتخذ إجراءات مراقبة مشددة في المطار

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"استعداد لبنان لتعزيز عديد الجيش في جنوب لبنان، إذا تمّ التوصل الى وقف لإطلاق نار بين "حزب الله"وإسرائيل التي تقوم بعمليات "كرّ وفرّ" في الجنوب".



وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية قال: "لدينا حاليا 4500 جندي من الجيش في جنوب لبنان ويُفترض أن نزيد بين سبعة آلاف الى 11 ألفا".



وأوضح أنه "في حال التوصل الى وقف لإطلاق النار، يمكن نقل جنود من مناطق غير ساخنة الى الجنوب".



وردا على سؤال عما إذا باتت القوات الإسرائيلية موجودة داخل لبنان، أجاب: "معلوماتنا أن عمليات كرّ وفرّ تحصل، يدخلون ويخرجون".



وأشار الى أن "المسعى الدولي القائم حاليا يتمحور حول "إصدار قرار بوقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 وتعزيز وجود الجيش في جنوب الليطاني".



وأضاف: "نحن مستعدون كدولة لبنانية أن نفرض سيادتنا على كامل الأراضي اللبنانية".



وأكّد ميقاتي من جهة أخرى" اننا اتخذنا إجراءات مراقبة مشددة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت منذ أسبوع، للحؤول دون استهدافه من إسرائيل".



وقال :"نحن كحكومة نقوم بكل ما أوتينا من قوة من أجل نزع الذرائع من يد الإسرائيلي". وأوضح أن" الركاب والطائرات والبضائع المنقولة تخضع كلها لـ"تدقيق قوي" منذ أسبوع".