وزارة التربية: هذا الموضوع مفبرك برمته..

نفى المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي "كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من منشورات تتحدث عن رسالة لوزارة التربية إلى الأهالي لمنع تجنيد أبنائهم في حزب الله".



وأشار المكتب إلى أن "هذا الموضوع مفبرك برمته، وليس فيه أي شيء من الحقيقة".



ودعا المواطنين إلى "عدم الأخذ بمثل هذه الشائعات، واعدًا بملاحقة ناشريها قضائيا".

