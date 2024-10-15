مصلحة الليطاني: مباشرة صيانة الناقل الرئيسي لمشروع ري القاسمية ورأس العين في أرزي المتضرر من العدوان

أعلنت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" في بيان، "مباشرة أشغال صيانة الأقسام المتضررة جراء العدوان الاسرائيلي من الناقل الرئيسي لمشروع ري القاسمية، بمواكبة الجيش اللبناني"، مؤكدة "إعادة تزويد الأراضي الزراعية بالمياه في الساحل الجنوبي، فور استكمال الأشغال".

وأشارت إلى أن "فرقها الفنية المختصة باشرت، بالتنسيق مع الجيش اللبناني ومديرية المخابرات في الجنوب، وبمواكبة عناصر من الجيش اللبناني بأشغال الصيانة الموقتة للناقل الرئيسي لمشروع ري القاسمية ورأس العين في منطقة أرزي، والتي تشمل رفع الردم والحفر والتجهيز وتغليف الأرضيات بالمواد العازلة والإسمنيتية".

وأعلنت أنه "تم استقدام الآليات والمعدات والمواد المطلوبة لإجراء الصيانة الموقتة والعاجلة للناقل الرئيسي على القناة في منطقة أرزي بمواكبة الجهات الأمنية الرسمية المعنية، وفقا للأصول والمعايير السيادية".

وجددت شكرها ل"قيادة الجيش اللبناني ومديرية المخابرات ممثلة برئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد سهيل حرب على تسهيل ومتابعة هذه المهمة الطارئة والضرورية لإنقاذ آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية".