أدرعي: عمليات مداهمة على مجمعات “حزب الله”

#عاجل عمليات مداهمة على مجمعات حزب الله والقتال في المناطق الوعرة في منطقة هار دوف (جبل روس)



🔸على مدار الأسبوع المنصرم نفذت قوات الفرقة 210 عمليات مداهمة مركزة في منطقة هار دوف (جبل روس) خاصة في المناطق الوعرة بهدف ضرب البنى التحتية الارهابية التابعة لحزب الله ومنع تموضعه في… pic.twitter.com/ilGCInJO4o — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 15, 2024

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ “الجيش الإسرائيليّ، الفرقة 210، على مدار الأسبوع المنصرم، نفّذت عمليات مداهمة مركزة في منطقة هار دوف (جبل روس) خاصة في المناطق الوعرة، بهدف ضرب البنى التحتية التابعة لـ”حزب الله” ومنع تموضعه في المنطقة”.وكتب، عبر “اكس”: “حتى الآن، نفذت قوات اللواء عدة عملية مداهمة مركزة على مجمعات قوات الرضوان التي استخدمها لتنفيذ أنشطة. لقد كشفت ودمرت القوات وسائل قتالية ووسائل استطلاع، وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله.”وأضاف: “في أحد المجمعات التي فر منها حزب الله، تم العثور على لوحة شمسية كانت تزودهم بالكهرباء وتتيح لهم البقاء لفترة طويلة. كما تم العثور على وسائل تكنولوجية وأسلحة أخرى ليتم تدمير المجمع.”