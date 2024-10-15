أدرعي: عمليات مداهمة على مجمعات “حزب الله”

#عاجل عمليات مداهمة على مجمعات حزب الله والقتال في المناطق الوعرة في منطقة هار دوف (جبل روس)
🔸على مدار الأسبوع المنصرم نفذت قوات الفرقة 210 عمليات مداهمة مركزة في منطقة هار دوف (جبل روس) خاصة في المناطق الوعرة بهدف ضرب البنى التحتية الارهابية التابعة لحزب الله ومنع تموضعه في… pic.twitter.com/ilGCInJO4o
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 15, 2024
#عاجل عمليات مداهمة على مجمعات حزب الله والقتال في المناطق الوعرة في منطقة هار دوف (جبل روس)
🔸على مدار الأسبوع المنصرم نفذت قوات الفرقة 210 عمليات مداهمة مركزة في منطقة هار دوف (جبل روس) خاصة في المناطق الوعرة بهدف ضرب البنى التحتية الارهابية التابعة لحزب الله ومنع تموضعه في… pic.twitter.com/ilGCInJO4o