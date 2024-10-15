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بحثٌ في وقف النار وإنجاز الإنتخابات الرئاسية بتوافق لبناني .. بين باسيل وسفيري مصر وقطر

أخبار لبنان
2024-10-15 | 09:14
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بحثٌ في وقف النار وإنجاز الإنتخابات الرئاسية بتوافق لبناني .. بين باسيل وسفيري مصر وقطر
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بحثٌ في وقف النار وإنجاز الإنتخابات الرئاسية بتوافق لبناني .. بين باسيل وسفيري مصر وقطر

 استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل سفير دولة قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، في حضور مسؤول العلاقات الخارجية في "التيار" طارق صادق. 

واستقبل باسيل سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى، في حضور النائب سليم عون وصادق.

وتركز البحث على سبل وقف النار والحرب الإسرائيلية على لبنان، ودعم قطر ومصر للبنان خاصة في ملف المساعدات الإنسانية.  كما كان بحث في إنجاز الإنتخابات الرئاسية بتوافق لبناني.

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