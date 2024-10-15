أمير قطر يدعو الى وقف العدوان على لبنان ووقف حرب الإبادة على غزة

دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى وقفِ العدوان على لبنان ووقفِ حرب الإبادة على غزة، وقال في كلمةٍ أمام مجلس الشورى, إن المخرجَ الأسلم لوقفِ التصعيد على الحدود مع لبنان، هو وقفُ حربِ الإبادة على غزة.واعتبر أمير قطر أن "إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان بتنفيذ مخططات معدة سلفا في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان" وأوضح أن الدوحة حذرت من التصعيد في لبنان والعدوان الإسرائيلي عليه ومن عواقبه على المنطقة، ودعا إلى وقف العدوان على لبنان وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1701.وأكد الشيخ تميم بن حمد أن المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة.