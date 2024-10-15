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أدوية ومستلزمات طبية من دول الاتحاد الاوروبي الى المتضررين في لبنان
أخبار لبنان
2024-10-15 | 11:18
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أدوية ومستلزمات طبية من دول الاتحاد الاوروبي الى المتضررين في لبنان
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أدوية ومستلزمات طبية من دول الاتحاد الاوروبي الى المتضررين في لبنان
ضمن الجسرِ الجوي الانساني الذي اطلقه الاتحادُ الاوروبي في 11 تشرين الأول الجاري وصلت الرحلةُ الثانية والثالثة الى مطارِ بيروت وهي تتضمنُ مُؤناً غذائية، بما فيها مستلزماتُ نظافة وبطانيات ومستلزماتُ المأوى في حالات الطوارئ.
كما وتشملُ الإمدادات التي تبرعت بها دولُ الاتحاد الاوروبي, أدويةً ومستلزماتٍ طبية, وذلك دعما للمتضررينَ من الأزمة المستمرة في لبنان.
أخبار لبنان
ومستلزمات
الاتحاد
الاوروبي
المتضررين
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