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الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو للأسير وضاح يونس..
أخبار لبنان
2024-10-15 | 13:02
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الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو للأسير وضاح يونس..
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الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو للأسير وضاح يونس..
أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد الماضي، اعتقال وضاح كامل يونس، أحد مقاتلي حزب الله، خلال عملية تمت في نفق تحت الأرض.
وفي السياق، قام الجيش الإسرائيلي ببث فيديو لاستجواب يونس اليوم الثلاثاء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث زعم أنه كان ضمن مجموعة من المقاتلين الذين كانوا يخططون للقيام بعمليات عسكرية ضد إسرائيل.
وفي اعترافاته، أشار يونس إلى أن باقي أفراد المجموعة هربوا خلال الاشتباكات، متهماً إياهم بالجبن وانعدام الدين.
أخبار لبنان
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