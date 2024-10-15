الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو للأسير وضاح يونس..

أخبار لبنان
2024-10-15 | 13:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو للأسير وضاح يونس..
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو للأسير وضاح يونس..

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد الماضي، اعتقال وضاح كامل يونس، أحد مقاتلي حزب الله، خلال عملية تمت في نفق تحت الأرض.

وفي السياق، قام الجيش الإسرائيلي ببث فيديو لاستجواب يونس اليوم الثلاثاء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث زعم أنه كان ضمن مجموعة من المقاتلين الذين كانوا يخططون للقيام بعمليات عسكرية ضد إسرائيل.

وفي اعترافاته، أشار يونس إلى أن باقي أفراد المجموعة هربوا خلال الاشتباكات، متهماً إياهم بالجبن وانعدام الدين.
 

أخبار لبنان

الاسرائيلي

فيديو

للأسير

يونس..

LBCI التالي
متقلب قليلا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تطالب بوقف الهجمات على اليونيفيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-10-10

فيديو للمتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري يزعم دخوله الى احد المنازل في جنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-08

فيديو لرفع العلم الاسرائيلي في بلدة مارون الراس على الحدود الجنوبية بحسب ما يزعم الجيش الاسرائيلي

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-04

دخول الجيش الاسرائيلي الى كفركلا وتفتيشه المنازل كما يزعم (فيديوهات)

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-01

الجيش الاسرائيلي ينشر خريطتين وينذر سكان الضاحية تحديدا حي حارة حريك...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:30

التفاصيل الأخيرة عن غارة قانا

LBCI
أخبار لبنان
14:55

حنكش للـLBCI: لن نقبل بأيّ رئيس للجمهورية لا يعمل على حصر السلاح في يد الدولة وحسب

LBCI
أخبار دولية
14:19

وزارة الخارجية الأميركية: أميركا أثارت مخاوفها مع إسرائيل إزاء حملة القصف في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
13:56

مركز الملك سلمان للإغاثة بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة في لبنان دشّن توزيع المساعدات الإغاثية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:07

قراران لوزير المالية بتمديد مهل

LBCI
خبر عاجل
2024-09-28

مصدر أمني لـ"أ.ف.ب.": غارة إسرائيلية تستهدف مستودعًا في محيط مطار بيروت

LBCI
آخر الأخبار
17:16

القناة 12 الإسرائيلية: سيناريوهات مختلفة طُرحت للرد على إيران خلال مناقشة أمنية ترأسها نتنياهو وغالانت

LBCI
اقتصاد
2024-10-10

مذكرة لوزير المالية..اليكم ما جاء فيها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:30

التفاصيل الأخيرة عن غارة قانا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

في الميدان الجنوبي محاولات التوغل الاسرائيلي مستمرة على وقع قصف مكثّف على طول الحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الصيادون في صيدا بلا عمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

شائعات وتهديدات الاخلاء ترعب العالم والاجهزة الامنية تكشف المتورطين

LBCI
أخبار دولية
13:20

تفاصيل الاتصال الذي حصل بين ماكرون ونتنياهو ..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

في رياق استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى سكني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

التصعيد الاسرائيلي الذي خفّت وتيرتُه في بيروت وضواحيها..زادت حدّته في بعلبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

مرفأ بيروت يطبّق خطة الطوارئ وكل الأجهزة تعمل بدقة لإنجاز المطلوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

إسرائيل تحاول القضاء على غرفة عمليات حزب الله وضعضعته في الميدان .. وحزب الله: الغرفة قائمة!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:02

الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو للأسير وضاح يونس..

LBCI
خبر عاجل
05:57

نداء جديد من أدرعي الى سكان الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
07:00

مذكرة تتعلق بإنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي

LBCI
خبر عاجل
07:25

أدرعي: القضاء على مسؤول منطقة شمال الليطاني في الوحدة الجوية لحزب الله

LBCI
خبر عاجل
14:05

الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة أثارت قضية حملة القصف في بيروت مع إسرائيل ورصدنا تراجعا في الضربات في الأيام القليلة الماضية وسنواصل مراقبتها بعناية

LBCI
فنّ
05:22

حسين مقدم من موقع منزله المهدم: فيك تقشّط الحجار عالأرض بس ما فيك تقشّطنا الأرض (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
12:47

الجيش الإسرائيلي: اعتقال ثلاثة عناصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
04:47

كاميرا الـLBCI داخل بلدة علي النهري... الدمار هائل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More