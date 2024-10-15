أدرعي: الجيش الاسرائيليّ يلقي القبض على ثلاثة من قوة الرضوان التابعة لحزب الله

#عاجل قوات جيش الدفاع تلقي القبض على ثلاثة مخربين من قوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان
🔸خلال نشاط لقوات الكتيبة 13 في لواء جولاني في منطقة جنوب لبنان تم العثور على فتحة نفق تحت الارض داخل مبنى كان يستخدمه حزب الله. لقد قامت القوات بتطويق المبنى الذي تحصن داخله ثلاثة… pic.twitter.com/VT9k1wHK47
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 15, 2024
#عاجل قوات جيش الدفاع تلقي القبض على ثلاثة مخربين من قوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان
🔸خلال نشاط لقوات الكتيبة 13 في لواء جولاني في منطقة جنوب لبنان تم العثور على فتحة نفق تحت الارض داخل مبنى كان يستخدمه حزب الله. لقد قامت القوات بتطويق المبنى الذي تحصن داخله ثلاثة… pic.twitter.com/VT9k1wHK47