حنكش للـLBCI: لن نقبل بأيّ رئيس للجمهورية لا يعمل على حصر السلاح في يد الدولة وحسب

اعتبر النائب الياس حنكش أنّ للبنان قوّة تصدّي أكبر ضد “مكنة القتل الإسرائيلية”، لو كان سلاح “حزب الله” بيد الجيش اللبنانيّ.

وقال، للـLBCI: “لنسأل ما الذي قدّمته إيران غير رمي أفضل شبابنا في معركة الآخرين على أرضنا.”

وأضاف: “إذا كان ما يحصل في لبنان يُسمّى انتصارًا، فكيف تكون الخسارة؟ ولماذا بيع الناس الأوهام؟”

وأكّد أنّه “لو قام النواب المعطلون بواجباتهم سابقًا لما وصلنا إلى الفراغ الرئاسيّ اليوم”.

وشدد على عدم القبول بأيّ رئيس للجمهورية لا يعمل على حصر السلاح في يد الدولة وحسب.

وعن خطاب نائب الأمين العام لحزب الله السيد نعيم قاسم، قال: “جيد اننا وصلنا الى قناعة ان يقول "حزب الله" بوقف اطلاق النار بعد كل هذا الدمار والشهداء والجرحى الذين سقطوا وما كنت احب سماعه كلمة اعتذار من النازحين والجرحى.”

وأوضح حنكش أنّ انتخاب الرئيس عملية انتخابية لا عملية "بصم على اسمه”.

وطالب برئيس يطمئن اللبنانيين و”قادر على اتخاذ قرار بحصر السلاح فلا نستطيع العيش بالشواذ الذي كنا نعيشه في السابق وما يطمئن الشعب اللبناني بناء الدولة”.