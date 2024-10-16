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أدرعي: تحذير الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا حارة حريك..

أخبار لبنان
2024-10-15 | 23:30
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أدرعي: تحذير الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا حارة حريك..
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أدرعي: تحذير الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا حارة حريك..

حذر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي سكان الضاحية الجنوبية.

وقال عبر منصة "اكس" "تحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في حارة حريك، أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش اسرائيل على مدى الزمني القريب ".

واضاف "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
 
 

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