أدرعي: تحذير الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا حارة حريك..

#عاجل ‼️ انذار عاجل جديد إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في حارة حريك
🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب
🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا… pic.twitter.com/cigjAse6iL
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 16, 2024
#عاجل ‼️ انذار عاجل جديد إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في حارة حريك
🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب
🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا… pic.twitter.com/cigjAse6iL