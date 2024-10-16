أدرعي ينشر فيديوهات لهجمات سلاح البحرية بتعاون مع قوات الفرقة 146 في جنوب لبنان

🟡مشاهد من البحر: هجمات سلاح البحرية بتعاون مع قوات الفرقة 146 في جنوب لبنان



🔸منذ بداية عملية الفرقة 146 في جنوب لبنان قامت قوات سلاح البحرية بمهاجمة عشرات الأهداف الإرهابية لحزب الله بتعاون مع المقاتلين في الميدان.



🔸لقد هاجمت القطع البحرية منصات صاروخية ومباني عسكرية… pic.twitter.com/XZvh0Zdh8e — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 16, 2024

نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي فيديو يتضمّن مشاهد لقصف من البحر، عبر منصة "اكس".وقال"منذ بداية عملية الفرقة 146 في جنوب لبنان، قامت قوات سلاح البحرية بمهاجمة عشرات الأهداف لحزب الله بتعاون مع المقاتلين في الميدان."واضاف "لقد هاجمت القطع البحرية منصات صاروخية ومباني عسكرية ومستودعات أسلحة لحزب الله مما دعم قتال القوات البرية."