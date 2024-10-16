أدرعي ينشر فيديوهات لهجمات سلاح البحرية بتعاون مع قوات الفرقة 146 في جنوب لبنان

🟡مشاهد من البحر: هجمات سلاح البحرية بتعاون مع قوات الفرقة 146 في جنوب لبنان
🔸منذ بداية عملية الفرقة 146 في جنوب لبنان قامت قوات سلاح البحرية بمهاجمة عشرات الأهداف الإرهابية لحزب الله بتعاون مع المقاتلين في الميدان.
🔸لقد هاجمت القطع البحرية منصات صاروخية ومباني عسكرية… pic.twitter.com/XZvh0Zdh8e
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 16, 2024
🟡مشاهد من البحر: هجمات سلاح البحرية بتعاون مع قوات الفرقة 146 في جنوب لبنان
🔸منذ بداية عملية الفرقة 146 في جنوب لبنان قامت قوات سلاح البحرية بمهاجمة عشرات الأهداف الإرهابية لحزب الله بتعاون مع المقاتلين في الميدان.
🔸لقد هاجمت القطع البحرية منصات صاروخية ومباني عسكرية… pic.twitter.com/XZvh0Zdh8e