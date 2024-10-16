عبدالله للـLBCI: المناخ الذي تحاول القمّة الروحيّة بثّه اليوم ايجابيّ جدًا

اعتبر النائب بلال عبدالله أن "المناخ الذي تحاول القمّة الروحيّة بثّه اليوم "ايجابيّ جدًا"، ويجب وقف اطلاق النار وانتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن".



ولفت عبدالله، في حديثه للـLBCI، الى أننا "لم نشهد أي تعاطف جديّ من الجهات الدولية ولكننا رأينا الدعم غير المحدود من قبلها لاسرائيل".



وسأل عبدالله: "هل يجب أن يُقال لحزب الله ان يُسلّم سلاحه أم يجب أن نجلس كنواب مع الحزب ونناقش معه موضوع السلاح بعد الحرب وليس في وقت الحرب".





