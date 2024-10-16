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ميقاتي أدان العدوان على المدنيين في النبطية: هل ينفع بعد اللجوء الى مجلس الامن للمطالبة بوقف النار؟

أخبار لبنان
2024-10-16 | 05:29
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ميقاتي أدان العدوان على المدنيين في النبطية: هل ينفع بعد اللجوء الى مجلس الامن للمطالبة بوقف النار؟
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ميقاتي أدان العدوان على المدنيين في النبطية: هل ينفع بعد اللجوء الى مجلس الامن للمطالبة بوقف النار؟

أدان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "العدوان الاسرائيلي الجديد على المدنيين في مدينة النبطية والذي استهدف قصدًا اجتماعًا للمجلس البلدي للبحث في وضع المدينة الخدماتي والاغاثي."

وقال ميقاتي ان "هذا العدوان الجديد، معطوفًا على كل الجرائم التي يرتكبها العدو الاسرائيلي في حق المدنيين، هو برسم العالم الساكت عمدًا على جرائم الاحتلال ، مما يشجعه على التمادي في غيّه وجرائمه".

واضاف "اذا كانت كل دول العالم عاجزة عن ردع عدوان موصوف على الشعب اللبناني، فهل ينفع بعد اللجوء الى مجلس الامن للمطالبة  بوقف اطلاق النار؟ وما الدي يمكن ان يردع العدو عن جرائمه التي وصلت الى حد استهداف قوات حفظ السلام  في الجنوب؟ واي حلّ يرتجى في ظل هذا الواقع؟".

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