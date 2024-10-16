اتحاد النقل الجوي "UTA": طيران الشرق الاوسط يعمل بشكل طبيعي طالما المطار مفتوح

اكد اتحاد النقل الجوي في لبنان "UTA" في بيان "ان شركة طيران الشرق الاوسط تعمل بشكل طبيعي طالما المطار مفتوح".



وقال في بيان:"بعد سؤالنا عن حقيقة توقف الرحلات لطيران الشرق الاوسط ابتداءً من 20 تشرين، راجعنا مصادر مطلعة بطيران الشرق الاوسط، ونؤكد ان شركة طيران الشرق الاوسط تعمل وبشكل طبيعي طالما المطار مفتوح".



وتوجه البيان "بالتحية لكل العاملين بالمطار وطيران الشرق الاوسط الذين يعملون بظروف صعبة ويواصلون عملهم لإبقاء بوابة لبنان مفتوحة ومتاحة على العالم الخارجي واستقبال المساعدات الإغاثية عبر فرع الشحن الجوي الذي ما زال يعمل بكامل طاقته".