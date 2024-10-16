الدفاع المدني: استشهاد عنصر في غارة النبطية اثناء تأديته الواجب

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:"استشهد موظف عملاني من عديد مركز النبطية الاقليمي صباح اليوم جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى بلدية النبطية حيث كان يتواجد مع زملائه لتأدية واجبهم الوطني والانساني".

وتابع البيان: "إن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار يتوجه من أهل الفقيد وأسرته في مركز النبطية وفي المديرية العامة للدفاع المدني، بأحر التعازي سائلا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. كما يثني على ما يبذله عناصر الدفاع المدني من تضحيات جسيمة في ظل هذه الظروف المأسوية التي تمر بها البلاد ، وذلك التزاما منهم بهذه الرسالة الإنسانية والوطنية".