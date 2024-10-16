الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

منسقة الأمم المتحدة في لبنان تحض على حماية المدنيين بعد غارات النبطية

أخبار لبنان
2024-10-16 | 07:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
منسقة الأمم المتحدة في لبنان تحض على حماية المدنيين بعد غارات النبطية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
منسقة الأمم المتحدة في لبنان تحض على حماية المدنيين بعد غارات النبطية

رأت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت أنه يتعين "حماية المدنيين في جميع الأوقات"، على خلفية سلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة النبطية في جنوب لبنان وأدت إحداها الى مقتل ستة أشخاص بينهم رئيس البلدية.

وأفادت في بيان تعليقا على الهجوم على النبطية بأن "انتهاكات القانون الإنساني الدولي غير مقبولة على الإطلاق". وأضافت "يتعين حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في الأوقات كافة"، معتبرة أنه "حان الوقت لأن توقف الأطراف المعنية كافة إطلاق النار فورا وتفتح الباب أمام الحلول الدبلوماسية" بعد مرور أكثر من عام على بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الأمم

المتحدة

لبنان

حماية

المدنيين

غارات

النبطية

LBCI التالي
حزام ناريّ اسرائيلي يستهدف النبطية..
الطائرة الإغاثية الرابعة ضمن الجسر الجوي السعودي تصل إلى لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:59

منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان: معاناة المدنيين بلغت "مستويات غير مسبوقة"

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-04

الأمم المتحدة: عدد القتلى المدنيين في لبنان جراء الحملة الإسرائيلية "غير مقبول بالمرة"

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-29

مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: الوضع مأساوي بالنسبة للمدنيين المتضررين من الغارات الإسرائيلية في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-25

مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: الحرب دمرت مناطق عدة في لبنان ولا يمكن قبول الخسائر التي لحقت بالمدنيين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:12

ميقاتي حيّا رؤساء الطوائف على اجتماعهم في بكركي: النداء الوطني يشكل وثيقة وطنية جامعة

LBCI
أخبار دولية
10:06

مصر: انقسام الموقف الأوروبي بشأن غزة ولبنان يبعث برسائل خاطئة لإسرائيل والمنطقة

LBCI
أخبار لبنان
09:45

تفجير أجهزة "البيجر" تابع... هذا ما كشفته مصادر لـ"رويترز"

LBCI
أخبار لبنان
09:33

أدرعي: القضاء على خلية من حزب الله قام أفرادها بإطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو قوات غولاني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-10-14

ركام كبير واستمرار البحث عن مفقودين في الغارة التي استهدفت ايطو... اليكم آخر المستجدات (فيديو)

LBCI
فنّ
06:54

"يا أعداء السلام"... داليدا خليل في صرخة ألم: وين رح تروحوا من عدالة ربنا؟

LBCI
أخبار دولية
07:38

ولي العهد السعودي يشارك في قمة أوروبية خليجية في بروكسل

LBCI
آخر الأخبار
06:29

الوكالة الوطنية: طائرات اسرائيلية حربية تشن حزاما ناريا تزامنا مع قيام فرق الاسعاف بتشييع الشهداء في بلدة جويا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:40

اجتماع بين لجنة الطوارئ الحكومية ولجنة الاقتصاد النيابية بحث في كيفية التعاطي مع الأزمة

LBCI
أخبار لبنان
07:34

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تطلق مراكز إستشفائية جديدة

LBCI
أخبار لبنان
07:34

كاميرا الـLBCI تدخل حيّ الجامع في رياق الذي تعرض لغارات اسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
07:33

صور لم تسلم اليوم من الاعتداءات الاسرائيلية...

LBCI
أخبار لبنان
07:32

في العمق الجنوبي مواجهات عنيفة على طول الخط الحدودي..

LBCI
أخبار لبنان
07:32

حزام ناريّ اسرائيلي يستهدف النبطية..

LBCI
أخبار لبنان
05:09

رؤساء الطوائف في بكركي للمشاركة في القمة المسيحية الإسلامية... "لبنان سيبقى وطننا جميعا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:26

اليكم صورة الوضع الميداني من حاصبيا..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:23

بعد يوم مليء بالغارات الاسرائيلية..اليكم آخر المستجدات من البقاع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:02

الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو للأسير وضاح يونس..

LBCI
أخبار دولية
00:45

أدرعي: جيش اسرائيل أغار على مستودع أسلحة استراتيجية لحزب الله تم تخزينها في مستودع تحت الأرض

LBCI
أخبار لبنان
23:30

أدرعي: تحذير الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا حارة حريك..

LBCI
خبر عاجل
14:05

الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة أثارت قضية حملة القصف في بيروت مع إسرائيل ورصدنا تراجعا في الضربات في الأيام القليلة الماضية وسنواصل مراقبتها بعناية

LBCI
خبر عاجل
12:47

الجيش الإسرائيلي: اعتقال ثلاثة عناصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
00:03

سلسلة غارات متتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
خبر عاجل
00:39

إذاعة الجيش الاسرائيلي: هدف الهجوم على الضاحية الجنوبية بنية عسكرية لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
05:12

أدرعي ينشر فيديوهات لهجمات سلاح البحرية بتعاون مع قوات الفرقة 146 في جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More