منسقة الأمم المتحدة في لبنان تحض على حماية المدنيين بعد غارات النبطية

رأت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت أنه يتعين "حماية المدنيين في جميع الأوقات"، على خلفية سلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة النبطية في جنوب لبنان وأدت إحداها الى مقتل ستة أشخاص بينهم رئيس البلدية.



وأفادت في بيان تعليقا على الهجوم على النبطية بأن "انتهاكات القانون الإنساني الدولي غير مقبولة على الإطلاق". وأضافت "يتعين حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في الأوقات كافة"، معتبرة أنه "حان الوقت لأن توقف الأطراف المعنية كافة إطلاق النار فورا وتفتح الباب أمام الحلول الدبلوماسية" بعد مرور أكثر من عام على بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.