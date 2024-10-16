حزام ناريّ اسرائيلي يستهدف النبطية..

في العمق الجنوبي مواجهات عنيفة على طول الخط الحدودي..

في العمق الجنوبي مواجهات عنيفة على طول الخط الحدودي..

منسقة الأمم المتحدة في لبنان تحض على حماية المدنيين بعد غارات النبطية