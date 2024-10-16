وزيرة الدفاع الإسبانية: الأمم المتحدة وحدها هي التي يمكنها اتخاذ قرار بشأن مهمة اليونيفيل

أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس بعد مكالمة بالفيديو مع 15 من نظرائها في دول الاتحاد الأوروبي أن دول التكتل المساهمة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) ترى أنها "ضرورية وجوهرية" وأن الأمم المتحدة وحدها هي التي يمكنها اتخاذ قرار بشأن وقف عمل هذه القوة.