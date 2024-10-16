اجتماع بين لجنة الطوارئ الحكومية ولجنة الاقتصاد النيابية بحث في كيفية التعاطي مع الأزمة

حضر ملف تأثير الحرب الإسرائيلية المستمرة على الاقتصاد اللبناني في السراي الحكومي.

فاجتمعت لجنة الطوارئ الحكومية مع لجنة الاقتصاد النيابية للبحث في كيفية التعاطي مع الأزمة، وسبل تأمين الخدمات التعليمية والاستشفائية للنازحين الذين تخطى عددهم الخمسين ألف عائلة.





