باريس تؤكد أن الدول الأوروبية المساهمة "ستبقى ملتزمة باليونيفيل" في لبنان

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن دول الاتحاد الأوروبي الـ16 التي تنشر عناصر في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "ستبقى ملتزمة باليونيفيل".



وقالت الوزارة في بيان عقب مؤتمر عبر الفيديو جمع هذه الدول: "سنبقى ملتزمين باليونيفيل التي تلعب دورا رئيسيا في إطار التفويض الممنوح لها من قبل مجلس الأمن الدولي كقوة مراقبة محايدة".