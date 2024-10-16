أدرعي: القضاء على خلية من حزب الله قام أفرادها بإطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو قوات غولاني

#فيديو هكذا قضت قوات جولاني بمساعدة جوية على خلية مخربين من حزب الله قام أفرادها بإطلاق قذيفة مضادة للدروع نحوها
🔸يواصل مقاتلو جولاني عملياتهم الميدانية المركزة في جنوب لبنان. خلال الساعات الماضية تمكنت القوات من القضاء على عشرات العناصر الارهابية من حزب الله في اشتباكات… pic.twitter.com/B77SnIsDjC
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 16, 2024
#فيديو هكذا قضت قوات جولاني بمساعدة جوية على خلية مخربين من حزب الله قام أفرادها بإطلاق قذيفة مضادة للدروع نحوها
🔸يواصل مقاتلو جولاني عملياتهم الميدانية المركزة في جنوب لبنان. خلال الساعات الماضية تمكنت القوات من القضاء على عشرات العناصر الارهابية من حزب الله في اشتباكات… pic.twitter.com/B77SnIsDjC
#فيديو هكذا رصدت قواتنا عناصر #حزب_الله في جنوب لبنان وهم يطلقون قذيفة مضادة للدروع نحوها ليتم استهدافهم والقضاء عليهم جوًّا pic.twitter.com/dI75rIDEZV
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 16, 2024
#فيديو هكذا رصدت قواتنا عناصر #حزب_الله في جنوب لبنان وهم يطلقون قذيفة مضادة للدروع نحوها ليتم استهدافهم والقضاء عليهم جوًّا pic.twitter.com/dI75rIDEZV