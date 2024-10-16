أدرعي: القضاء على خلية من حزب الله قام أفرادها بإطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو قوات غولاني

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر موقع "إكس":

"هكذا قضت قوات غولاني بمساعدة جوية على خلية من حزب الله قام أفرادها بإطلاق قذيفة مضادة للدروع نحوها.



-يواصل مقاتلو غولاني عملياتهم الميدانية المركزة في جنوب لبنان. خلال الساعات الماضية تمكنت القوات من القضاء على عشرات العناصر من حزب الله في اشتباكات وغارات جوية.



-كما كشفت القوات مستودعين في منطقة مدنية احتوت على العديد من الوسائل القتالية شملت قذائف وصواريخ كورنيت وصواريخ ساجر وأكثر من 100 قذيفة هاون. بالإضافة إلى ذلك، عثرت القوات على أربعة فتحات أنفاق استخدمها المسلحون كمخابئ للأسلحة وكملاجئ".



-في إحدى العمليات رصد الجنود عدد من المسلحين يطلقون قذيفة RPG باتجاههم ومن ثم لاذوا بالفرار حيث وبعد فترة زمنية وجيزة قامت طائرة تابعة لسلاح الجو بمهاجمة الإرهابيين.

#فيديو هكذا قضت قوات جولاني بمساعدة جوية على خلية مخربين من حزب الله قام أفرادها بإطلاق قذيفة مضادة للدروع نحوها



🔸يواصل مقاتلو جولاني عملياتهم الميدانية المركزة في جنوب لبنان. خلال الساعات الماضية تمكنت القوات من القضاء على عشرات العناصر الارهابية من حزب الله في اشتباكات… pic.twitter.com/B77SnIsDjC — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 16, 2024