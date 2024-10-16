الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي حيّا رؤساء الطوائف على اجتماعهم في بكركي: النداء الوطني يشكل وثيقة وطنية جامعة

أخبار لبنان
2024-10-16 | 10:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي حيّا رؤساء الطوائف على اجتماعهم في بكركي: النداء الوطني يشكل وثيقة وطنية جامعة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ميقاتي حيّا رؤساء الطوائف على اجتماعهم في بكركي: النداء الوطني يشكل وثيقة وطنية جامعة

حيّا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي رؤساء الطوائف اللبنانية على اجتماعهم اليوم في البطريركية المارونية في بكركي وما يمثله هذا اللقاء من تجسيد للعيش الواحد بين جميع اللبنانيين في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها وطننا.

وقال ميقاتي: "إنني اثمّن إجماع القادة الروحيين على مطالبة مجلس الأمن الدولي بالانعقاد فورًا، لإيقاف هذه المجزرة الإنسانية التي ترتكب بحق لبنان، وعلى الدعوة الى تعزيز ثقة اللبنانيين ببعضهم البعض والتعاون لبناء الدولة القادرة والعادلة وتحصين مؤسساتها، وتشديدهم على عودة اللبنانيين، وكفريق واحد متضامن، إلى ما تقتضيه مصلحتهم الواحدة ومصلحة لبنان، وتأكيد امساك الدولة بالقرار الوطني، والدفاع عن سيادتها الوطنية وعن كرامة شعبها، وأن تكون صاحبة السلطة الوحيدة على كامل التراب اللبناني".

وأضاف: "إنني اقدر للقادة الروحيين مناشدتهم الحكومة تعبئة جهود وطاقات الأشقاء العرب والأصدقاء الكثر في العالم للإسهام مع اللبنانيين في إنقاذ لبنان".

ورأى ميقاتي أن "النداء الوطني الجامع الذي صدر اليوم يشكل وثيقة وطنية جامعة ينبغي ان تكون خارطة طريق للمرحلة المقبلة"، لافتا الى أنه "يتلاقى مع ما نشدد عليه جميعا واكده البيان "لجهة التمسّك بالدستور اللبناني واتفاق الطائف وبالدولة اللبنانية وسلطتها الواحدة وبقرارها الحر وبدورها المسؤول في حماية الوطن والسيادة الوطنية ومسؤولياتها تُجاه شعبها وضمانة أمنه واستقراره وازدهاره"".
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

رؤساء

الطوائف

اجتماعهم

بكركي:

النداء

الوطني

وثيقة

وطنية

جامعة

LBCI التالي
أدرعي: تحذير الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا حارة حريك..
التفاصيل الأخيرة عن غارة قانا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
07:30

بيان القمة الروحية في بكركي: الحلول للبنان يجب ألا تكون الا عبر الحلول الوطنية الجامعة التي ترتكز على التمسك بالدستور اللبناني واتفاق الطائف وبالدولة اللبنانية وسلطتها الواحدة وبقرارها الحر

LBCI
أخبار لبنان
05:09

رؤساء الطوائف في بكركي للمشاركة في القمة المسيحية الإسلامية... "لبنان سيبقى وطننا جميعا"

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-07

قوى المعارضة: نثمن التضامن الوطني التي تشهده المناطق كافة وهويتنا الوطنية الجامعة هي درعنا وملجأنا

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-02

ميقاتي: نأمل أن يشكل لقاؤنا هذا خطوة أولى لإلتقاء جميع القوى والمكونات الأساسية لنسيجنا الوطني في هذه المهمة والبناء على الدينامية الإيجابية التي أطلقتها الإتصالات المتعددة التي قام ويقوم بها الرئيس بري مع الكتل النيابية لإنجار الإستحقاق الرئاسي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

تحضيرات مريبة للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل واحتمال الالتفاف على حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

شبعا تستعد لأي احتمال توغل وإسرائيل تحاول خلق منطقة عازلة بالألغام والتفخيخ

LBCI
أمن وقضاء
13:38

هذا ما حصل في بلدة محيبيب الحدودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بعد سوق النبطية... إسرائيل تستهدف البلدية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:10

المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: الهجوم على المواقع النووية "غير مرجح إلى حد كبير" وأي ضرر "سيتم تعويضه بسرعة"

LBCI
أخبار لبنان
07:46

وزيرة الدفاع الإسبانية: الأمم المتحدة وحدها هي التي يمكنها اتخاذ قرار بشأن مهمة اليونيفيل

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-08

وصول طائرة عسكرية فرنسية الى القاعدة العسكرية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تنقل شحنة مساعدات أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من الدولة الفرنسية في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو

LBCI
آخر الأخبار
14:48

حنكش للـLBCI: انتخاب الرئيس عملية انتخابية لا عملية "بصم على اسم الرئيس" ونريد رئيسا يطمئن اللبنانيين ويتخذ القرار بحصر السلاح فلا نستطيع العيش بالشواذ الذي كنا نعيشه في السابق وما يطمئن الشعب اللبناني هو بناء الدولة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

شبعا تستعد لأي احتمال توغل وإسرائيل تحاول خلق منطقة عازلة بالألغام والتفخيخ

LBCI
أمن وقضاء
13:38

هذا ما حصل في بلدة محيبيب الحدودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بعد سوق النبطية... إسرائيل تستهدف البلدية

LBCI
أخبار لبنان
13:36

إسرائيل تكثّف غاراتها على النبطية... هذه هي الأبعاد الأمنية والعسكرية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 16-10-2024

LBCI
أخبار لبنان
08:40

اجتماع بين لجنة الطوارئ الحكومية ولجنة الاقتصاد النيابية بحث في كيفية التعاطي مع الأزمة

LBCI
أخبار لبنان
07:34

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تطلق مراكز إستشفائية جديدة

LBCI
أخبار لبنان
07:34

كاميرا الـLBCI تدخل حيّ الجامع في رياق الذي تعرض لغارات اسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
07:33

صور لم تسلم اليوم من الاعتداءات الاسرائيلية...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
00:45

أدرعي: جيش اسرائيل أغار على مستودع أسلحة استراتيجية لحزب الله تم تخزينها في مستودع تحت الأرض

LBCI
أخبار لبنان
23:30

أدرعي: تحذير الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا حارة حريك..

LBCI
خبر عاجل
14:05

الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة أثارت قضية حملة القصف في بيروت مع إسرائيل ورصدنا تراجعا في الضربات في الأيام القليلة الماضية وسنواصل مراقبتها بعناية

LBCI
أخبار لبنان
00:03

سلسلة غارات متتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
أخبار لبنان
05:12

أدرعي ينشر فيديوهات لهجمات سلاح البحرية بتعاون مع قوات الفرقة 146 في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
00:39

إذاعة الجيش الاسرائيلي: هدف الهجوم على الضاحية الجنوبية بنية عسكرية لحزب الله

LBCI
خبر عاجل
13:16

توضيحًا لما تم التداول به عن حديث رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط فإن الكلام جاء في سياق سؤال تم توجيهه عن وجود ضمانات لهدنة ما في بيروت ولا معلومات خاصة لدينا عن أي تهديد أو ضمانة لأي منطقة لبنانية

LBCI
خبر عاجل
04:45

هيئة البث الإسرائيلية: أسر 4 بينهم قائد من قوة الرضوان التابعة لحزب الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More