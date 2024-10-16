بعد الالتباس... بلدية الدكوانة: ليس هناك من عناصر مسلحة على الإطلاق في مراكز الايواء

أكدت بلدية الدكوانة أنها من اليوم الأول لوصول نازحين لبنانيين الى نطاقها الجغرافي قامت بكل إجراءات التدقيق والتتبع والإستقصاء المباشر عن كل شخص، وأن الأعداد الكبيرة للنازحين في الدكوانة هم في مراكز الإيواء، أي في المعهد المهني والتقني وثانوية الدكوانة الرسمية، وأن الجيش اللبناني وكافة الأجهزة الأمنية متواجدة داخل هذين المركزين، ويقومون بعمليات تفتيش دورية، وهم لديهم نقاط ثابتة داخل هذه المراكز وعلى مداخلها وبواباتها، هذا بالإضافة الى أن جهاز الشرطة يدخل يومياً الى المراكز للمراقبة وللمساعدة في عملية الإغاثة .



كما أكدت البلدية في بيان، أنه ليس هناك من عناصر مسلحة على الإطلاق في هذه الأماكن، كما أن الشقق التي تم إستئجارها من قبل العائلات النازحة ستقوم البلدية بالكشف عليها، وقامت بإصدار تعميم يتعلق بهذا الموضوع ، وتقوم الأجهزة المختصة في البلدية بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية لضمان عدم وجود أي خطر في الشقق على النازحين وعلى من يسكن في المباني.



وشددت على أن المنشور الذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي يفتقد للدقة وللمصداقية ويهدف الى تخويف المواطنين، مشيرة الى أنها تقوم بكل واجباتها الإحترازية لحماية سكان البلدة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبالتحديد جهاز المخابرات في الجيش اللبناني.



كذلك طمأنت البلدية جميع أبناء البلدة أنه لا داعي للهلع وطلبj من الجميع إبلاغ البلدية بأي أمر يعتبرونه غير طبيعي.





وكانت بلدية الدكوانة - مار روكز - ضهر الحصين قد طلبت سابقا، من المالكين في نطاق بلدية الدكوانة الذين قاموا أو سوف يقومون بتأجير شقة أو منزل أو فندق أو فوييه إلخ .. منذ شهر تموز ولغاية تاريخه، أن يبادروا فوراً الى تسجيل عقودهم في البلدية وإعطاء كامل التفاصيل عن هوية المستأجرين والشاغلين مع أرقام الهاتف الإجراء المقتضى حتى ولو كان الاشغال على سبيل التسامح. وكانت بلدية الدكوانة - مار روكز - ضهر الحصين قد طلبت سابقا، من المالكين في نطاق بلدية الدكوانة الذين قاموا أو سوف يقومون بتأجير شقة أو منزل أو فندق أو فوييه إلخ .. منذ شهر تموز ولغاية تاريخه، أن يبادروا فوراً الى تسجيل عقودهم في البلدية وإعطاء كامل التفاصيل عن هوية المستأجرين والشاغلين مع أرقام الهاتف الإجراء المقتضى حتى ولو كان الاشغال على سبيل التسامح.