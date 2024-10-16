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وزير الدفاع الإسرائيلي: أي مفاوضات بشأن لبنان لن تجرى إلا "تحت النار"
أخبار لبنان
2024-10-16 | 10:41
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وزير الدفاع الإسرائيلي: أي مفاوضات بشأن لبنان لن تجرى إلا "تحت النار"
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل لن تتوقف عن قتال "حزب الله" قبل أن تعيد بشكل آمن مواطنيها إلى منازلهم قرب الحدود اللبنانية، قائلا إن أي مفاوضات لوقف إطلاق النار ستجرى "تحت النار".
ونقل بيان صادر عن مكتب غالانت عنه قوله للقوات قرب الحدود: "حزب الله في محنة كبيرة". وأضاف: "لن نجري المفاوضات إلا تحت النار، قلت هذا في اليوم الأول، وقلته في غزة وأقوله هنا".
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