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إيطاليا: يتعين اتباع قواعد أكثر فعالية لقوات الأمم المتحدة في لبنان

أخبار لبنان
2024-10-16 | 10:55
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إيطاليا: يتعين اتباع قواعد أكثر فعالية لقوات الأمم المتحدة في لبنان
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إيطاليا: يتعين اتباع قواعد أكثر فعالية لقوات الأمم المتحدة في لبنان

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أن الدول الست عشرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المساهمة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل"، تعتقد أنه يتعين اتباع قواعد أكثر فعالية لمشاركة هذه القوات.

وجاء في بيان الوزارة، أن حلفاء الاتحاد الأوروبي يعتقدون أيضا أنه يتعين ممارسة ضغوط لمنع أي هجمات أخرى من القوات الإسرائيلية على مواقع اليونيفيل.

وجاء البيان الإيطالي بعد اتصال هاتفي بين وزراء دفاع الدول الست عشرة جرى بعد أيام من الهجمات الإسرائيلية على قواعد الأمم المتحدة في لبنان، وقبل زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لبيروت يوم الجمعة.

وأضاف البيان: "النقطة المحورية التي تمخض عنها الاجتماع تمثلت في الاستعداد المشترك لممارسة أقصى قدر من الضغط السياسي والدبلوماسي على إسرائيل حتى لا تقع حوادث أخرى".

وأضاف: "يتعين ألا يستخدم حزب الله أفراد اليونيفيل دروعا في سياق الصراع".

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