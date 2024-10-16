الولايات المتحدة تصدر عقوبات جديدة متعلقة بـ"حزب الله"

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ما وصفتها بأنها شبكة في لبنان لتفادي العقوبات، تموّل "حزب الله" بملايين الدولارات.



وذكر بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن التحرك استهدف ثلاثة أفراد مرتبطين بالذراع التمويلية لحزب الله وأربع شركات مقرها لبنان مسجلة لإخفاء روابطها بحزب الله.



كما فرضت واشنطن عقوبات أمس الثلاثاء أيضا على ثلاثة أفراد ضالعين في إنتاج وبيع الأمفيتامين المعروف باسم "كبتاغون"، وتقول واشنطن إنهم قدموا تمويلا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه، ومنهم "حزب الله".



وقال برادلي تي.سميث وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في البيان: "تحرك اليوم يسلط الضوء على نفوذ "حزب الله" لزعزعة الاستقرار داخل لبنان وفي المنطقة الأوسع، إذ إن الحزب وحلفاءه وداعميه يواصلون تمويل عملياتهم عبر الضلوع الخفي في عمليات تبادل تجاري وإتجار غير مشروع في الكبتاغون".