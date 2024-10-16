ميقاتي بحث مع ياسين وحمية في سبل إغاثة وايواء النازحين

إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، وتم البحث في الاتصالات الدبلوماسية الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.



وعقد رئيس الحكومة اجتماعا ضم وزير الاشغال العام والنقل علي حمية ومنسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في ناصر ياسين للبحث في سبل إغاثة وايواء النازحين.



وقال الوزير ياسين بعد اللقاء: "اجتمعنا اليوم ومن ضمن الاجتماعات المستمرة في السراي مع ميقاتي بشأن تنفيذ خطة الطوارىء والعمل الذي نقوم به لاغاثة أهلنا النازحين".



واضاف: "لقد اجتمعنا مع دولته ومع حميه لبحث كل خيارات الإيواء ودور وزارة الاشغال في هذه الخيارات لاهلنا، ونحن سنبقى في اجتماعات دائمة ومفتوحة من أجل مقاربة كل ما يتعلق باغاثة اهلنا في هذه الظروف الصعبة". حميه بدوره، قال الوزير حميه: "رأينا أن مراكز النازحين في المدارس وفي مختلف الأماكن التي تملكها الدولة من مراكز تخطت نسبتها الاستيعابية، إضافة إلى أن بعض الاهالي الذين يستأجرون البيوت لم يعد بمقدورهم الاستمرار نظرا لارتفاع اسعار الايجار، وبالتالي، وبالتنسبق مع الرئيس ميقاتي وجدنا مواقع ملك لوزارة الاشغال العامة والنقل وملك للجمهورية اللبنانية، وهي أملاك عامة تخضع وفق القوانين إلى الحكومة والى المجلس النيابي الكريم، وبالتالي كان النقاش حول كيفية انشاء تجمع سكاني نموذجي لنخفف عن أهلنا النازحين على الاقل في هذه الظروف الصعبة". شقير

كما اجتمع ميقاتي مع وفد تجمع " كلنا بيروت".



وقال الوزير السابق محمد شقير بعد اللقاء: "أردنا كتجمع"كلنا بيروت"أن نزور دولة الرئيس ميقاتي، وأن نشد على يده للجهود الجبارة التي يقوم بها من مساعي ديبلوماسية في الداخل وحركة كبيرة في الخارج".

واضاف: "أكدنا لميقاتي أن التجمع بجانبه وبجانب بيروت، وبجانب كل لبنان. وتكلمنا عن موضوعين أساسيين الأول، انتخاب رئيس للجمهورية، ووقف الحرب و تطبيق القرارات الدولية ومنها القرار1701".

ولفت شقير الى أن الوفد بجث مع ميقاتي وسنبحثه مع كل القوى السياسية والحزبية هو الطلب منهم بأن يكونوا موجودين على الأرض لأننا بدأنا نشعر بأن النفسية التي كانت سائدة في أول أسبوع تختلف عن الموجودة اليوم".

وأضاف: "وخوفنا: "ككلنا بيروت" على الوحدة الوطنية، ويجب أن يمسك كل حزب جماعته، لأننا لا نريد أن ننتهي من حرب كبيرة مع العدو الإسرائيلي وان ننتقل إلى مشكلات داخلية في لبنان".