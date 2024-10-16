سامي الجميّل استقبل وائل أبو فاعور وأحمد الخير

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بكفيا النائبين وائل أبو فاعور وأحمد الخير.



وشارك في اللقاء النائب نديم الجميّل، مستشار رئيس الحزب النائب والوزير السابق إيلي ماروني ورئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة المحامية لارا سعادة.



وأكد الخير في تصريح بعد اللقاء أن الزيارة تأتي في سياق الاتصالات السياسية مع كل الكتل والنواب بهدف التشاور وتوسيع إطار المساحات الوطنية المشتركة في سبيل التضامن والوحدة الوطنية بظل الظروف الاستثنائية التي يمر فيها البلد.



ووصف اللقاء مع رئيس الكتائب بأنه كان وديًا وصريحًا، قائلا: "نحن وإياه تحت سقف الهموم التي تجمعنا وهي هموم هذا الوطن، وقد أكدنا أننا مستمرون بالاتصالات والمساعي التي نقوم بها في سبيل وحدة الصف وتحصين البلد في الظروف الراهنة التي نعيشها على المستويات كافة ولاسيما العدوان الإسرائيلي على أرضنا وشعبنا".