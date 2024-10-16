الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان حتى الثلاثاء: 2367 شهيدا و 11088 جريحا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارات الإسرائيلية يوم أمس على لبنان أسفرت عن

الحصيلة التفصيلية التالية:



- الجنوب: 3 شهداء و92 جريحا

- النبطية: 9 شهداء و49 جريحا

- البقاع: 5 شهداء و26 جريحا

- بعلبك الهرمل: 15 جريحا



وهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 17 شهيدا وإصابة 182 بجروح.



وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس الثلاثاء إلى 2367، والجرحى إلى 11088.